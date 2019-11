Neeme Raud: miks mitte minipuhkus Kuressaares?

Vastuväited, et Saaremaale sõit on suur ettevõtmine, lisaks ei tea kas praamiga kiirelt üle saab jne., ei pea enam päris paika: Saaremaa pealinna saab kiiresti, soodsalt ja mugavalt Tallinnast lennukiga ning lõõgastumisvõimalusi, praegusel aastaajal samuti väga soodsate hindadega, on seal palju, rääkis Neeme Raud oma Kuku raadio saates «Siin.»

«Ka mina mõtlesin enne mõtlesin pikalt, kui pidin sel nädalal Kuressaarde sõitma,» rääkis Raud. «Arvasin, et ees seisab pikk nelja tunnine bussi ja praamisõit – seega poole päevane reis mõlemas suunas. Aga siis öeldi mulle Saaremaalt et on ju ka lennuk. No jah - aga see on ju teab mis, meelde tulid nõukogude aegsed jutud moosiriiulist.»

Kõik kõhlused osutusid paikapidamatuteks, ses tõesti: lennuk käib Kuressaarde kaks korda päevas, piletid on soodsad, sõit lühike. «Pärast umbes poolt tundi õhus, õhtuse Eesti kohal, olin üsna varsti pärast maandumist mõnusalt juba ühe Kuresaare spa basseinis,» rääkis Raud.

Saare vallavanem Madis Kallas, kes saatele «Siin» pikema intervjuu andis, arvas samuti, et mandrirahval on peas aegunud mõte, et Saaremaa on kauge koht. Lennuühendus on kiire ja mugav. Praegu liinil olevas 19 kohalises lennukis ei pruugi küll alati kohti jaguda. Kuid Kallase sõnul on kindel lootus, et alates maist saab Kuressaarde lennata juba 40 kohalise lennukiga. Ja kõik see, mis lubab seal hästi aega veeta, ka talvel, on Saaremaal olemas.