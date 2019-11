Jüri Luik: jutud plaanist B on absurdsed

Mart Helme rääkis Soome meediale, et NATO on kriisis ning Eesti valitsus valmistab ette plaani B, juhuks kui allianss ei suuda oma ülesandeid täita. «Me ei tea, mida ameeriklased kavatsevad teha. Paljud meie ministrid on seal kohal käinud, aga kõik räägivad vaid Hiinast, Hiinast ja Hiinast. Harva räägitakse Venemaast,» rääkis siseminister teisipäeval Tallinnas käinud Soome poliitikaajakirjanikele.

«Eesti valitsus pole kunagi arutanud ega kavatse arutada mingit plaani B. Sellised jutud on absurdsed, need ainult õõnestavad NATO ühtsust ja nõrgendavad heidutust,» rõhutas Luik teisipäeva õhtul tehtud avalduses.

«Millist tõestust NATO toimimisest on veel vaja, kui meil on Briti ja Prantsuse väed Tapal ja liitlaste õhuturbelennukid kaitsmas meie õhuruumi?» tõstatas kaitseminister küsimuse.

Luik märkis, et kõik, mida Eesti kahepoolselt liitlastega teeb, põhineb samuti meie kuulumisel NATO-sse. «Kas me tõesti usume, et Eesti õhuruumis lendaks ringi USA strateegiline pommitaja B-52, kui see poleks osa NATO kollektiivkaitsest?»