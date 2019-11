Paet Helme öeldust: Eesti valitsuse liikmete sõnadel pole enam kaalu

«See oleks täitsa tõsine avaldus ühe NATO liikmesriigi siseministrilt. Eeldusel muidugi, et selle valitsuse ja siseministri sõnad pole viimaste kuudega tõsiselt devalveerunud. Kuid aga on. Seega on maksimum, kuidas Jüri Ratase valitsuse siseministri järjekordsele hüüatusele reageerida, õlakehitus. Sinnamaani oleme paraku jõudnud, et Eesti valitsuse liikmete sõnadel pole enam mingit kaalu ega tegelikku väärtust,» märkis Paet.

Tema sõnul meenutab siseminister Helme värske NATO-teemaline ütelus mõnede Venemaa poliitikute ütlemisi, kes samuti järjekindlalt tahavad NATO-t alavääristada. «Vahe on lihtsalt selles, et tegelikult on Eesti ja Venemaa eesmärgid NATO tugevuse ja adekvaatsuse osas 180 kraadi erinevad,» lisas Paet.

Siseminister Mart Helme ütles Iltalehtile, et Eesti valitsus on alustanud kaitsepoliitilise varuplaani koostamist juhuks, kui NATO ei suuda Balti riike kaitsta. Helme sõnul koostatakse varuplaani koos lätlaste ja leedulastega. Helme sõnul on varuplaan vajalik, sest valitsus ei saa loota sellele, et NATO tagab igas olukorras Eesti territoriaalse terviklikkuse ja isesesivuse.