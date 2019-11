Kaheksa keskkonnaühendust nõuavad asekantsler Marku Lampi taandumist

Keskkonnaühendused nendivad kolmapäeval keskkonnaministrile ja keskkonnaministeeriumi kantslerile saadetud avalikus pöördumises, et asekantsler Marku Lamp on nende usalduse täielikult kaotanud. Ühendused soovivad Marku Lampi taandumist asekantsleri ametist ning looduskaitse ja metsanduse valdkonna seaduspärast ja tasakaalustatud juhtimist.

«Kahetsusväärselt on looduskaitse ja metsanduse valdkonna eest vastutav asekantsler Marku Lamp viinud aastaid ellu loodusvaenulikku poliitikat, kasutades seejuures võtteid, mille õiguspärasus on kaheldav,» seisab kaheksa ühenduse pöördumises.

Varasemast leiab aga mitmeid teisigi näiteid sellest, kuidas Lambi tegevuse ja otsuste tõttu on Eesti loodusväärtuste seisund üha halvenenud. Näiteks on hooga edasi raiutud vanu loodusmetsi, kuigi need moodustavad veel vaid kaks protsenti metsadest.