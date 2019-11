Kaljulaid: NATO on selgelt tegus

Kuigi Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul on NATO ajusurmas, siis Kaljulaid on vastupidisel seisukohal.

«Tõele näkku vaadates – NATO-l on 100 protsenti edukas minevik. Ühtki NATO liitlast ei ole mitte kunagi rünnatud. Nii et me usaldame NATO-t, jah,» kinnitas Kaljulaid Reutersile oma teisipäevasel visiidil Brüsselisse.