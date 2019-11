Moskva: Eesti retoorika territoriaalnõuete asjus suhteid ei paranda

Eesti parlamendi spiiker Henn Põlluaas lisas, et Tartu rahuleppe tunnustamata jätmine tähendaks sisuliselt Eesti vabariigi tunnustamata jätmist. Tema sõnul on Venemaa hõivanud umbes viis protsenti Tartu rahu järgsest Eesti alast ja nõuab seda tagasi.

Vastuseks Põlluaasa territoriaalnõudmise teatele lisas Zahharova: «Me oleme mitmel korral juba öelnud, et see küsimus on igaveseks suletud ning me ei taha seda arutada. Tartu rahulepe on osa ajaloost.»