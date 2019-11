Kaupluse turvamehe maha lasknud eestlane läheb Saksamaal eluks ajaks vangi

Eduard ei suutnud seda tingimust aga täita ja ta tegi kolmapäeval saatusliku vea, üritades uuesti Saksamaale tulla. Politseinikud pidasid ta kolmapäeva hommikul Poolast tulnud reisibussis kinni. 52-aastane mees toimetati esialgu Frankfurt am Oderi arestimajja, kust ta viidi edasi Berliini vanglasse.

Eduard jooksis sündmuskohalt minema, kuid kaua ei saanud ta vabadust nautida. Kuus päeva hiljem, 2. augustil sai politsei teate, et tagaotsitavaks kuulutatud Eduardi on nähtud Berliini Charlottenburgi linnaosas, kus ta tuba üüris. Politsei eriüksus tungis korterisse ja võttis mehe kinni.

Eduard tunnistas oma teo üles ja 2000. aasta alguses mõistis kohus talle mõrva eest eluaegse vanglakaristuse. Kümme aastat hiljem, 2010. aastal otsustas kohus mehe tingimisi vabastada ja ta Saksamaalt välja saata. Vabanemise tingimus oli, et ta ei tule enam kunagi Saksamaale tagasi. Eduard vabanes vanglast 1. juunil 2010.

Mees ei suutnud ennast siiski Saksamaalt eemal hoida ja see sai talle sellel nädalal saatuslikuks. Politsei korraldas kolmapäeval, 20. novembril Poola piiri lähedal Frankfurt am Oderis reidi ja kontrollis Poolast saabunud inimeste dokumente. Eduard jäi korrakaitsjatele vahele Poolast tulnud liinibussis.

Prokuratuur ei välista, et Eduard on vahepeal veelgi Saksamaal käinud, kuna Schengeni viisaruumis piiriületusel dokumente ei kontrollita.

Brandenburgi liidumaa uudisteportaal MOZ teatas eile ekslikult, et piiril kinni peetud mees on mõrva pärast tagaotsitav Eestis. Nii see siiski ei ole.