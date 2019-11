Lemetti käis korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas

«Mulle on ette heidetud ka seda, et miks ma võimalike kahtlustega (huvide konflikti jm osas) prokuratuuri poole ei pöördunud. Etteheidete tegijad võivad olla kindlad, et prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on sinna ka esitatud. Teatasin käesoleva aasta septembri alguses prokuratuurile võimalikust korruptsioonijuhtumist ning novembris käisin politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas,» kirjutas Ilar Lemetti.