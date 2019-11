Opositsioon: Lemetti vallandamisega algas ametnike poliitiline survestamine

«Kantsleri tagandanud Jüri Ratase valitsus saatis signaali Eesti ametnikkonnale: kui te näete hämaraid ja ebaseaduslikke tegusid, siis olge vait. Muidu lendavad teie pead. See otsus tähistab ametnike suurkorvistamise ja politiseerimise algust,» teatas Saar. «Kahjuks jätkab peaminister Ratas sedasama rida, mis algas EKRE valitsusse laskmisega: Eesti aina kaugeneb senisest väärtusruumist ja ka õigusriigist.»

Ühtlasi näitas EKRE diktaadile allunud Ratas Saare sõnul taas, et talle on peaministritool armsam põhimõtetest.

Saar tunnustas Lemettit ja soovis talle edu algavas kohtuvaidluses. «Lemetti on sirge seljaga mees, kes ei vaadanud [maaelu]minister Mart Järviku (EKRE) korruptsioonimaigulisele sahkerdamisele läbi sõrmede. Eesti vajab just selliseid ametnikke, inimesi, kes on lojaalsed oma riigile, kes seisavad avalike huvide eest ega paindu, kui neilt nõutakse tõe väänamist,» sõnas Saar.

«Maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamine näitab, et valitsus karistab neid, kes on ausad, seaduskuulekad ja teevad oma tööd südametunnistusega. Peaminister ise tellis riigisekretärilt raporti, mis kinnitas, et kantsler Lemetti rääkis tõtt. Ometi saab tõe eest seisnud riigiteenistuja tänase valitsuse otsusega karistada veel enne, kui ametist on kõrvaldatud korruptsiooniskandaali sattunud minister Järvik,» lausus Reformierakonna esimees Kaja Kallas pressiteate teel.

«Mitmete rikkumiste eest lahkuma sunnitud Järvikule kingib valitsus poliitilise kokkuleppe tulemusena veel üle 30 000 euro preemiaraha olukorras, kus kõikjalt mujalt otsitakse kärpekohti,» leiab Kallas.

Kallas hinnangul on eriti häbiväärne asjaolu, et tõerääkijast tehakse poliitiline kaup selleks, et hoida EKRE valitsuses ja püsida ise võimul. «Tänane päev on märgiline, sest see annab hirmutava signaali teistele riigiteenistujatele – kui sa lähed riigivargusest teatama, siis sa kaotad töö. EKRE-l on tänasest Keskerakonna ja Isamaa poliitiline katus, et rünnata veelgi tugevamalt õigusriiki ja ausa valitsemise põhimõtteid,» lisas ta.

«Head Keskerakonna ja Isamaa esindajad mõelge palun, kas õigusriigi põhimõtete ohverdamine selle nimel, et püsida iga hinna eest võimul, on ikka see suund kuhu te Eestit viia tahate?» küsis Kallas.