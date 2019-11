Jüri Ratas: oli vaja teha juhtimisotsus

Tema sõnul kantsler peab ka tagama, et koostöö ministeeriumi valdkonnas nii selle sees kui ka väljas, võiks olla rahulik ja töine. «Mul ei ole mingit argumenti täna öelda, et Lemetti ei võiks kunagi töötada riigiteenistuses. Täna tuli sellele juhtimiskriisile joon alla tõmmata ja minna edasi,» lausus Ratas.

Küsimusele, et ministeeriumi kantsler on jäänud selles olukorras ohvriks, tõdes peaminister, et nii minister kui ka kantsler oma ametis ei jätka. «Kumbki tippjuht täna oma ametis ei jätka.»

Kas nüüd ametnikud peaksid vaikima samasugustes olukordades? Peaminister leiab, et kindlasti mitte. «Ma täna ütlesin ka seda välja, et ametnikud peavad rääkima ka otse poliitikutega ja ka ajakirjandusega, kui seda on vaja,» selgitas Ratas. Ta korrutas, et probleem oli koostöös, mis oli puudulik. «Koostööd ei olnud. See oli probleemiks valdkonnas ja siin oli vaja teha juhtimisotsus, mis sai täna minu ja valitsuse poolt langetatud.»