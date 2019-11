Pildid: selgus Mustamäe riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja

Ideekavandi autorid on Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg ning Lisett Laurimäe, teatas Riigi Kinnisvara.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on esimese Tallinnasse rajatava riigigümnaasiumi eesmärk lisaks gümnaasiumihariduse andmisele populariseerida ka loodus- ja täppisteadusi, infotehnoloogiat ja ettevõtlikkust. «Asukoht Mustamäel annab selleks suurepärase võimaluse, sest läheduses on lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ka paljud valdkonnaga seotud edukad ettevõtted,» lisas ta.

«Žürii hinnangul on võidutöö eeliseks kahe mahuna kavandatud lahendus, kus kärarikas spordihoone ei sega igapäevast õpikeskkonda, vaid loob koos vaheruumiga uue ühtse keskkonna. Lahendus toimib kui stardipunkt kogu Tehnopoli alale - krunti läbib diagonaalne liikumine, säilitatud ja loodud avalikust ruumist võib mugavalt läbi jalutada. Lisaks on siseruumi jätkumine välise maastiku astmestikuna väga sümpaatne ning hoone vormiline lahendus on huvitav - kolmnurga tipu suunamine Akadeemia tee poole tekitab toreda perspektiivi,» rääkis Riigi Kinnisvara projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom.