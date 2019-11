Otse Postimehest ⟩ Luminori peaökonomist majanduskasvust: hea tulemus, aga tegelikult majandus jahtub

Teiseks tõi majandusteadlane välja ekspordi osakaalu SKP-s. «Kui vaadata nominaalset ekspordikasvu, siis see aeglustus kolmandas kvartalis, aga kuna kaubaekspordis hinnad langesid (eeskätt mineraaltooted ja kütused), siis statistiliselt see toetas ekspordikasvu. Pigem tuleks vaadata turuhindades, millest näeme, et aasta ja üheksa kuud on nominaalselt kaubaeksport kahe protsendi peal,» selgitas Luminori peaökonomist ja lisas, et tegelikult on meil aeglustumise trend ja see on jahutanud ettevõtete tulude kasvu.