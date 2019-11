Eesti annab Albaaniale taastamistöödeks 50 000 eurot

«Eesti on raskel ajal Albaaniaga ja leinab kõiki katastroofi ohvreid. Soovin kiiret paranemist kõikidele kannatanutele ja jõudu päästemeeskondadele, kes on väsimatult osalenud päästetöödes,» sõnas Reinsalu. Ta lisas, et Albaania toetuseks on vaja tegutseda kiiresti, et aidata hoolitseda kannatanute eest ja taastada tavapärane elu.