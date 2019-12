Parimad filmid jõuavad veebikeskkonda videolink.ee

Filmidest, mida alates 3. detsembrist näha saab, võiks esile tuua Lars von Trieri skandaalse "Nümfomaani" mõlemat osa, "Melanhooliat", "Antikristust", "Maja, mille Jack ehitas", kinodes hiljuti linastunud May el-Toukhy "Ärtuemandat", peaosas tunnustatud Taani näitlejanna Trine Dyrholm, Ruben Östlundi filmi "Ruut" (The Square), mis võitis 2017. aastal Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa, Robert Schwentke tõestisündinud lool põhinevat ajaloodraamat "Kapten", aga näiteks ka Claire Denis film "Elu tähtede keskel", peaosas paljude lemmik Robert Pattinson, kes hiljuti ka Eestit väisas ning Christopher Nolani filmi "Tenet" võtetel osales, ja võõrkeelsele Oscarile kandideerivat argentiina režissööri Luis Ortega filmi "Ingel", mille peategelaseks legendaarne 70ndate sarimõrvar Carlos Robledo Puch, keda kehastab Lorenzo Ferro, seriaalidest Bruno Dumonti selleaastast absurdi-ulmekomöödiat "CoinCoin", lastefilmidest leiab levifilmide platvormilt näiteks kaks PÖFFi Just Filmi programmis olnud filmi "Häkker" ja "Ruuduline Ninja".

“Ruut”

Christian on kaasaegse kunsti muuseumi hinnatud kuraator, lahutatud, kuid pühendunud kahe lapse isa, kes sõidab elektriautoga ja toetab kõiki häid algatusi. Tema järgmine teos on installatsioon „Ruut“, mis õhutab möödakäijaid altruismile, meenutades neile vajadust käituda vastutustundlike ligimestena. Kuid vahel on raske elada oma ideaalide järgi: Christiani mõtlematu reaktsioon oma telefoni vargusele toob kaasa mitu häbiväärset olukorda. Samal ajal on muuseumi turundusosakond teinud „Ruudu“ kohta ootamatu reklaamikampaania. See tekitab plahvatuslikku vastukaja ja põhjustab eksistentsiaalse kriisi nii Christianile kui ka muuseumile.

2017 Cannesi filmifestivali kuldse palmioksa võitja.

Režissöör: Ruben Östlund

Peaosalised: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West

Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, USA 2017

Filmi pikkus: 02:31

FOTO: Estinfilm OÜ

“Poevargad”

Cannes’i Kuldne Palmioks tuli “Poevaraste” jaoks ühest küljest ootamatult, ent režissöör Hirokazu Kore-eda jaoks oli see juba viies kord oma filmiga Cannes’i võistlusprogrammis osaleda ning 2013. aastal võitis ta seal ka zürii eriauhinna. Kore-eda on dokumentalisti taustaga režissöör-humanist, kes pole kunagi teinud midagi ekstravagantset või šokeerivat, ent on meister märkama tagasihoidlikke, vaikseid, ent ülimalt teravalt ühiskondlikku närvi ja tõepärasust tabavaid lugusid. Neljanda jaapanlasena Kuldse Palmioksa saanud Kore-eda on oma tähelepanud fokusseerinud perekonnale kui teatud ühiskondlikule mikrokosmosele, mis on üheks esimeseks sootsiumi rabedate muutuste diagnoosi kandjaks. Ka “Poevargad” algab kui rahulik lugu perekonnast, milles on ühelt poolt palju soojust ja hoolimist, ent samal ajal ka midagi hingekriipivalt kahtlast.