Otse Postimehest ⟩ Ekspert: kas töödeldud kala hävitamine on kõige targem tegevus?

Värske info kohaselt on sel aastal listeeriasse nakatunud juba 20 inimest, neist kolm on surnud, augustis katkes listerioosi tagajärjel ühe naise rasedus.

Tegemist ei ole kurikuulsa listeeriabakteritüvega, mida on leitud kalatehasest M.V.Wool, vaid hoopis ühe teist tüüpi listeeriabakteriga, mille algallikat ei ole suudetud siiani tuvastada. Kas vallanduda võib epideemia?

Neljapäevaks on VTA kutsunud kokku ekspertkomisjoni, mille eesmärk on saada listeeria levik kontrolli alla. Irja Lutsar on üks selle komisjoni liikmetest.