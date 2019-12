Helge vanaduspõlv või pensionisigadus? Saar ja Sibul vaidlesid teise samba üle

«See, mida valitsusliit Isamaa juhtimisel teeb, on meie arvates sajandi sigadus, sest seda tehakse meie tuleviku arvelt, » arvas Saar. Tema sõnul kavatseb opositsioon pensionireformi eelnõu vastu võidelda koos kõigi ekspertidega, kes on valituse plaani suhtes olnud negatiivselt meelestatud, alates Eesti Pangast ning lõpetades ametiühingutega.

«Kõik on öelnud, et te võtate väga suure riski ja tõukate tegelikult hulka inimesi tulevikus vaesusesse,» heitis Saar Sibulale ette. Lisaks on tulu, mida valitsus pensionireformist riigieelarvesse loodab saada, Saare sõnul küsitav.

«Täna on ju selge, et need inimesed, kes on teeninud palka kas keskmise lähedal või alla selle, siis 20 aastat hiljem on selge, et nende inimeste pension oleks olnud suurem, kui nad ei oleks liitunud teise sambaga,» ütles Sibul.