Ott Vatter: Eesti e-residentsust reklaamitakse suust suhu, mitte CNNis

«Ma arvan, et programmi alguses 2014., me saime nii CNNi, BBC kui ka teiste suurte uudistekanalite tähelepanu, ilma et me oleksime pidanud neile absoluutselt midagi maksma. Nad tegid uudistelood,» rääkis Vatter.

Kuni selle aasta suveni on e-residentsuse programmil olnud maailmas 11 tuhat meedia kajastust. 180 neist top-meediaväljaannetes - CNN, BBC ja sarnased. E-residentsusest on kirjutatud neli raamatut ja vähemalt 25 akadeemilist tööd.

«Eesti ei jaksakski tegelikult osta sinna programmidesse reklaamiaega (nagu paljud riigid teevad), sest see on väga kulukas. Esmalt toota reklaam ja siis ka eetrisse aeg osta.»

«Me teeme tiimina muidugi väga palju tööd selleks, et info leviks. See ei ole iseenesest mõistetav. Aga kontseptsioonina on ta maailmas olnud midagi nii uudset, et inimesed on seda ise oma sõpradega jaganud, oma partneritega.»