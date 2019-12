Netikommentaatorite vastu võitlev advokaat Robert Sarv on ulatusliku rahapesu süüdistusega kohtu all

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles Postimehele, et rahapesu eelkuritegu oli süüdistuse järgi soodustuskelmus. See seisnes selles, et Jaago Roosmann ja veel kaks inimest petsid äriühingu nimel PRIAlt välja investeeringutoetuse ligi 100 000 eurot, mis investeeriti ühe kinnistu arendamisesse. Investeerimisobjekti maksumust näidati kallimana kui see oli ja seetõttu ei tasutud nõutavat omaosalust. Soodustuskelmuse süüdistus on esitatud teises kriminaalasjas.