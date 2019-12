Martin Helme sõnul koalitsioon ei arvesta opositsiooniga, sest nii on kombeks

«Nii on Eestis kombeks, et valitsus teeb oma eelarve ja kui valitsus tahab midagi jooksvalt muuta, ta siis seda ka teeb. Viimane oli põllumeeste top-up'i suurendamine. Tuleb tunnistada, et see top-up'i suurendamine oli üsna sarnane sellele skeemile, mis opositsioonist välja pakuti algselt,» tunnitas Helme ning nimetas nigelaks opositsiooni tegevust eelarveettepanekute tegemisel ning mainis ka juurde, et kui EKRE oli opositsioonis, siis kriitika ja ettepanekud olid palju sisukamad.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni liige Riina Sikkut ei mõistnud Helme sõnu, kuna Helme olevat alati rõhutanud, kuidas praegune valitsus teeb asju teisiti, kuid nüüd tõi rahandusminister põhjenduseks, et nii on alati tehtud.

Kultuuriminister Tõnis Lukase (Isamaa) sõnul ei lähe opositsiooni ettepanekud läbi, kuna nad esitavad oma attepanekud valdkondadesse, kus on selge, et koalitsioon muudatusi teha ei saa, sest valitsusliit on raami paika pannud.

«Nii on kombeks olnud. Raami on raske nihutada,» tõdes Lukas, nimetades opositsiooni üksiti kahepalgeliseks, sest ühest küljest lubavad nad omale täiendavaid eelarveettepanekuid, teisalt aga teevad koalitsioonile etteheiteid, et eelarve on tasakaalust väljas.