Madison rõõmustab Suurbritannia valimistulemuste üle

«Tänased valimistulemused Suurbritannias on võimsad, kus konservatiivid tegid vägeva seljavõidu! 50 kohta parlamendis juurde tähendab selgelt, et Brexit saab tehtud ning igasugune jutt uuest referendumist on langenud, sest britid hääletasid selgelt Brexiti poolt ka täna,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

Ka Eesti 200 ühe juhtpoliitiku Lauri Hussari hinnangul on nüüd Brexiti tee Johnsoni jaoks lahti. «Konkurenti kui niisugust talle Corbyni näol ei tekkinudki. Nende valimiste suurim võitja on aga Nicola Sturgeon ja Šoti Rahvapartei. Võtta peaaegu kõik Šoti kohad alamkojas on muljetavaldav tulemus. Nägin mõned kuud tagasi Sturgeoni esinemist Saksamaal ja pean möönma, et see oli muljetavaldav, veenev ja julge. Selles kõnes lubas ta, et kui Brexit toimub, siis varem või hiljem liitub Šotimaa Euroopa Liiduga. Täna tundub, et see saab juhtuma varem,» märkis Hussar.