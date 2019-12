Jüri Ratas: Ühendkuningriik jääb lähedaseks sõbraks ka pärast Brexitit

«Ootame Ühendkuningriigilt edasisi samme, mis suurendavad selgust ja ettenähtavust EList väljaastumise protsessis. See on oluline korrapärase lahkumise tagamiseks ning annab meile võimaluse asuda tulevikusuhete kõneluste juurde,» rääkis peaminister.

Ratase sõnul on oluline hoida ELi ühtsust ning jätkata vajaliku ettevalmistusega. Tema sõnul on Eestile tähtis võimalikult lähedase suhte hoidmine ja seda eelkõige välis-, kaitse-, julgeolekupoliitikas ning vabakaubanduses.

Ratase sõnul on käesoleva aasta üks olulisi ülesandeid olnud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi ettevalmistamine. Reform annaks ESMile õiguse toetada pankade kriisilahendusfondi. «Teeme seda reformi hoiustajate, euroala majanduse ja finantsstabiilsuse kaitsmiseks. Mul on hea meel, et põhimõtteline kokkulepe on saavutatud. Ootan lõplikule selgusele jõudmist järgmise aasta alguses,» sõnas Ratas.