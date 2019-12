Eestlane Pariisis: linn on väljasuretatud

Prantsusmaa pealinna metroo mitu jaama on suletud ning kesklinna on toodud tugevdatud politseijõud.

Pariisis elav eestlane Martin Kala rääkis ETV saates «Ringvaade,» et Prantsusmaal on käimas suurim streik, mida ta on 25 seal elatud aasta jooksul näinud, ent see on prantslaste poolt vägagi põhimõtteline streik, kuna Emmanuel Macron viib läbi reforme, mida tema eelkäijad pole suutnud.