Kadri Simson ei pea tabuks võimalikku põlevkiviõli eelrafineerimistehast

«See, et me põlevikivist enamat väärtust välja võtame, ei peaks kindlasti olema mingi tabu,» sõnas Simson ja lisas, et loomulikult iga investeering tuleb ära kaaluda selle vastu, mis on võimalikud turuolukorrad.

«Puhtalt põlevkiviõli puhul me teame, et seda kasutatakse merenduses, aga tuleb silmas pidada seda, et Euroopa Liit ise oma merenduse sektorile paneb peale karmimad piirangud kui täna on,» lisas ta, vastates küsimusele, ega eelarfineerimistehase plaan pole riskantne, arvestades EL-i karmistuvad kliimapoliitikat.