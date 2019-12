Mölder ei oska üldapteeke ootavaid leevendusi selgitada

Mölder kinnitas intervjuus, et see polnud töörühma eesmärk, ning pakkus, et sõnastust saab parandada riigikogu suures saalis eelnõu menetlemise käigus.

«Meie töörühma põhiline sisend, millest me lähtusime, oli tõepoolest see, et ravimite kättesaadavus üle Eesti oleks tõepoolest tagatud,» ütles Mölder. «See säte, mis puudutab haruapteeke: me oleme ka juba täna möönanud (sic!), et võib-olla see, mismoodi see seaduseelnõusse sisse kirjutatud on, ei ole võib-olla kõige paremini sõnastatud ja see on kindlasti koht, mida esimese ja teise lugemise vahel tuleb väga hoolikalt üle vaadata. Meie eesmärk ei olnud kindlasti see, et apteegiteenuse kvaliteet, eelkõige maapiirkondades, langeb.»

«Meie eelnõu sisse andes pidasime silmas seda, et me reguleeriksime ära selle, mis puudutab just nimelt haruapteeke, et haruapteeke võiks pidada ka alla 20 000 elanikuga linnades,» selgitas Mölder ERRile. «See oli tõesti meie eesmärk, et haruapteeke üle Eesti ei läheks võimalikult palju kinni, sest kui me võtame toimunud omavalitsusreformi, siis see 4000 elanikku, mis oli eelmisesse seadusesse sisse kirjutatud, ei ole täna enam see number, millest lähtuda, sest omavalitsused on läinud oluliselt suuremaks.»