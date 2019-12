Ratas: ootan kõigilt valitsuse liikmetelt austavat koostööd Soome ametikaaslastega

«Soome on meie lähedane sõber ja liitlane, kellega on kõik Eesti Vabariigi valitsused teinud head ning tihedat koostööd. Seda ei ole mõjutanud see, millised demokraatlikud erakonnad parasjagu kummagi riigi koalitsiooni kuuluvad või seda juhivad,» kirjutas peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias.