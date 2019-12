Riigikohus: vangide suitsukeeld on põhjendatud

Halduskohus esitas riigikohtule taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks 2017. aastal jõustunud justiitsministri vangla sisekorraeeskirja puudutav muudatus, mis keelab vanglas kinnipeetavatele suitsetatavad tubakatooted ja esemed, millest ja mille abil on võimalik suitsetatavaid tubakatooteid kokku panna või neid suitsetada. Halduskohus leidis Viru vangla kinnipeetavate taotlusi lahendades, et vangla sisekorraeeskirja muudatus on vastuolus põhiseadusega ning algatas riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse.

Riigikohus jättis halduskohtu taotlused rahuldamata. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei nõustunud halduskohtu seisukohaga, et minister ületas vangla sisekorraeeskirja muudatusega enda volituse piire. Muudatuse eesmärk on keelata kinnipeetavatele tubakatooted ja nende lähteained elu ja tervise kaitsmise, vanglas tuleohu ärahoidmise, tubakatoodete ebaseadusliku maksevahendina kasutamise vältimise ja tubakatoodete käitlemise järelevalve tõhustamise eesmärgil. Kõik need eesmärgid on riigikohtu hinnangul kooskõlas vangistusseadusega, mis muu hulgas keelab kinnipeetavatele ained ja esemed, mis ohustavad inimese julgeolekut ja võivad ohustada vangla julgeolekut ja korda.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium selgitas, et tubakatoodete keelu eesmärk ei saa olla suitsetajast kinnipeetava kaitsmine tubakasuitsust tekkiva tervisekahju eest või tema vabastamine nikotiinisõltuvusest. Küll aga on vangla kohustus kaitsta tubakasuitsust tekkiva tervisekahju eest mittesuitsetajatest kinnipeetavaid.

Kuivõrd kinnipeetavate senine võimalus tubakatooteid vanglas piiratult kasutada tõi sageli kaasa olukorra, kus tubakas sattus kinnipeetavate kätte ka väljaspool selleks lubatud ala, vähendab tubakatoodete täielik keelamine kolleegiumi hinnangul nende ebaseaduslikult vanglasse sattumist.

Sigarettide ebaseadusliku käitlemisega paratamatult kaasnev lahtine tuli vanglas on ohtlik nii kinnipeetavate kui ka teiste vanglas viibivate inimeste elule ja tervisele. Ka ei ole kahtlust, et lahtine tuli võib kahjustada vangla vara ja häirida vangla tööd muul viisil. Niisamuti on põhjendatud eesmärk välistada tubakatoodete kasutamine vanglas ebaseadusliku maksevahendina. Kuna soov vältida tubakatoodete ebaseadusliku maksevahendina kasutamist taotleb kinnipeetavate eraldamist kuritegelikust keskkonnast, vastab tubakatoodete keeld ka vangistuse eesmärgile.