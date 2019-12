Herem ajateenistusest: me karjatame neid nagu väikeseid lapsi

«Kõik, mis me ajateenistuses teeme, peab kodanikku paremini ettevalmistama riigikaitseks. Kõik, mis seda ei tee, siis tekib küsimus, miks me selle peale aega või ressursse raiskame,» lausus Herem, lisades, et kui juhtubki nii, et päevakava järgi teisipäev või kolmapäev on vaba, miks peab see inimene järgmist hommikut ootama kasarmus, kui ta võiks minna välja, mitte just koju, vaid näiteks kinno, sportmängu vaatama iseseisvalt.

«Me näeme praegu õppekogunemistel - ja see on väikene puudus -, et reservväelased pärast aastaid kodus olemist oskavad ja teavad väga palju asju, mida nad peavad tegema, aga initsiatiiv on neil kehv,» lisas kindralmajor.