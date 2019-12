FOTOD ⟩ Protest reformi vastu: ketiapteegid sulgevad kuni homseni oma uksed

«Reformi järgselt apteegivõrk just selline välja nägema hakkaks ja riigi arvates piisab sellest Eestis apteegiteenuse osutamiseks,» öeldakse Eesti Apteekide Ühendus pressiteates.

Ravimiamet avaldas täna pärastlõunal nimekirja apteekidest, mis on ketiapteekide erakorralise sulgemise ajal eeldatavasti avatud. Nimekirjaga saab tutvuda ameti kodulehel.

«Ma küsin niimoodi, et kui Eestis on 500 apteeki täna, et kui meil oleks 1000 apteeki, kas siis turg oleks kaks korda parem? Või kui oleks 4000 apteeki, siis turg oleks kaheksa korda parem? Kõik, kes vähegi mõtlevad, seda teemat läbi analüüsivad, saavad aru, et apteekide arv kui selline, pole üksinda piisav indikaator otsustamaks, kas ravimite kättesaadavus on tagatud või mitte,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) täna riigikogus küsimustele vastates.

«Ehk selles mõttes see argument, et 300 apteeki väheneb või ei vähene, minu jaoks selles valguses ei päde, kuna oleme ka hinnanud ära, et suurusjärgus Eesti tegelik vajadus ongi 300-400 apteeki,» lisas Kiik.

Kiige sõnul ei tähenda see, kui mõnes kaubanduskeskuses on kolme apteegi asemel kaks või üks, ravimite kättesaadavuse vähenemist, vaid võib tähendada hoopiski kasvu.

«Ja samuti nagu viitasin, tähendab see ka seda, et maapiirkondades näiteks leida proviisoreid, leida tööjõudu, läheb sellega lihtsamaks, mitte raskemaks,» märkis minister.

Ketiapteegid: riik ei tohi apteeke kinni panna

Eesti Apteekide Ühenduse juhi Timo Danilovi hinnangul oli eilne hääletus, millega lükati tagasi apteegireformi muutmine, riigikogus äärmiselt kahetsusväärne ja inimeste vajadusi mittearvestav.

«Igal otsusel on tagajärg. Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud,» selgitas Danilov pressiteates.

«Tänased apteegipidajad leiavad vastupidiselt – riik ei tohi enam kui pooli Eesti apteeke kinni panna, selle all kannataks patsiendid,» lisas Danilov.

Danilovi sõnul ei vasta tõele jutud, et apteegireform kaotab apteegid ainult linnadest ja et maapiirkondades on juba proviisoritest ettevõtjatele kuuluvad apteegid.

«Täna hommikuse seisuga on maapiirkondades 56 reformi nõuetele mittevastavat apteeki, koos alla 4000 elanikuga asulatega on selliseid apteeke 74. Reform jõuab täna kohale näiteks Paldiskisse, Otepääle, Tõrva, Kuusalusse, Valka, Lihulasse, Loksale, aga väga valusalt puudutab ka suuremaid linnu nagu Kohtla-Järve ja Narva,» loetles ta.

«Samuti on eksitav väide, et reform suuremaid linnu ei puuduta. Näiteks jääb peale reformi jõustumist Tallinna kesklinna alles vaid kaks apteeki,» märkis ta.

Benu apteegi juhi Kaidi Kelti sõnul on «viis aastat tagasi ülepeakaela sündinud apteegireformil oluline mõju ka Eesti apteekritele, kes lähevad jõulupühadele vastu teadmises, et neid ootab töökohast ilma jäämine».