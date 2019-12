Ratas apteekide protestist: see on kohatu surve avaldamise taktika

Peaminister lausus, et ükski reform ei lähe valutult ning muutused tekitavad tihti vastuseisu. «Küll aga on apteekide väga lühikese etteteatamise ajaga sulgemine täiesti lubamatu tegevus,» leiab Ratas. Teda teeb kurvaks, et kasutatakse selliseid meetodeid oma tahtmise saavutamiseks. «See on kohatu surve avaldamise taktika poliitikutele ja ka avalikkusele. Tervisevaldkonnas tuleb alati lähtuda eeskätt inimeste tervisest ja heaolust,» kirjutab peaminister.