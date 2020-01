Plagiaadiga vahele jäänud Vakral sai valmis uus lõputöö

Eelmise aasta märtsis kokku saanud Tallinna Ülikooli professoritest koosnev komisjon otsustas, et Rainer Vakra 17 aastat tagasi koostatud bakalaureusekraadi lõputöö on plagiaat.

Ülikooli otsustas toona ühtlasi, et magistrikraad jääb Vakrale alles juhul, kui ta kirjutab kahe aasta jooksul uue bakalaureusetöö.

26. veebruaril otsustas Tallinna Ülikooli seitsmeliikmeline akadeemiline komisjon, et Vakra 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud lõputöös «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» on piisavalt viideteta kattuvusi, et alustada haldusmenetlust, mis võib lõppeda tema töö kuulutamisega plagiaadiks.