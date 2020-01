Reinsalu kutsus ÜRO Julgeolekunõukogus üles globaalseid pingeid maandama

Ühtlasi avaldas välisminister muret pingelise olukorra üle Lähis-Idas ning mõistis hukka hiljutised rünnakud USA saatkonnale Bagdadis ja raketirünnakud sõjaväebaasidele Iraagis, kus on ka Eesti väed. Ta kutsus üles osapooli tõsistele läbirääkimistele, et leevendada pingeid ja vältida tuumarelvastumist.

Reinsalu sõnul käituvad inimõigusi järgivad riigid ka rahvusvahelise õiguse kontekstis paremini. «On vajalik, et Julgeolekunõukogu reageerib tõsistele inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistele. Nii pole seni läinud tragöödiaga Süürias, mille eest on kõige kõrgemat hinda maksnud Süüria inimesed,» rääkis Reinsalu. Minister lisas, et Julgeolekunõukogus vetoõigust omavatel riikidel lasub eriline vastutus.

Välisminister märkis, et rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO põhikirja rikkumine leiab kahjuks endiselt aset ka Euroopas. Ta tõi välja, et nii Julgeolekunõukogu kui ka Peaassamblee on Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumisele ka tähelepanu juhtinud. Oluline on neid teemasid jätkuvalt tähelepanu all hoida.