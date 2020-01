Pildid ⟩ Keskerakonna juhatus heitis Monica Ranna erakonnast välja

Monica Ranna küsimust arutas enne juhatust ka Keskerakonna aukohus, mis leidis, et Tartu piirkonna avaldus tuleb arutlusele võtta, kuna piirkonnal on õigus otsustada kohalikul võimupositsioonil olevate inimeste üle. Aukohus arutas, kas piirkonnal on õigus teha ettepanekut abilinnapea tagasikutsumiseks ja otsus oli, et selline õigus piirkonna juhatusel on.