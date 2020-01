Harku vallas hukkus kahe auto kokkupõrkes 55-aastane mees

Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine ütles, et esialgseil andmeil juhtus õnnetus, kui Viti poole liikunud sõiduauto Honda kaldus ootamatult vastassuunavööndisse ja põrkas kokku seal Vääna poole suundunud sõiduautoga Volvo. «Honda roolis olnud 55-aastase mehe vigastused olid nõnda rasked, et ta hukkus kahjuks sündmuskohal,» sõnas Randlaine ja lisas, et õnnetuse hetkel Volvos viibinud 88-aastane naine sai kokkupõrke tagajärjel raskelt viga ja kiirabi toimetas ta haiglasse.