Graafik ⟩ Eesti rahvaarv, Jüri Ratas ja infograafika

Peatselt jäi aga silma Statisikaameti koostatud postitus, mida jagas Keskerakonna peaminister Jüri Ratase enda Facebooki seinal. Postituses edastatakse ohtrate emotikonidega rõõmusõnumit: Eesti rahvaarv on taas kasvanud. Ja ega seegi otseselt vale ole, kõik kirja pandud faktid on tõesed.

Postimees tegi tegeliku olukorra ilmestamiseks kolmest infograafikust komplekti: esimesel on rahvaarv alates 1919. aastst, sõja-aastates on paus ning skaalaga ei ole manipuleeritud. Samuti on esile toodud madalpunkt 1950. aastal ning tipphetk aastal 1990. Selle pealt on ilusti näha, et viimastel aastatel ei ole olnud suurt liikumist ei üles ega alla.