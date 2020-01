Jaan Toots: aitab sellest inetust olukorrast

Jaan Toots leiab, et segane olukord Tartus peab lõppema. Koalitsiooni purunemisest on küll kahju, aga ometi ei pea ta seda läbikukkumiseks. «Ma täitsin oma valijate, ehk meie konverentsi soovi, et viia muutused sisse,» põhjendas ta. Samuti lisas Toots, et oktoobris oli Klaasiga juttu opositsiooni astumisest: «Meil oli tegelikult juba peale minu valimisi, 2. oktoobril, Tartu linnapeaga kohtumine, kus ma juba siis andsin märku, et viia muutusi sisse, et me peaksime astuma opositsiooni. Oli näha, et nende inimestega meil koostööd ei tule,» ütles Toots. «Ega siis midagi ei ole kaotatud meie erakonna jaoks».