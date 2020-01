Madison abordi pooldajate emadest: oleks ju maailma päästnud

Madison viitas Euroopa Kohtu lahendile, mille kohaselt on inimelu tekkinud eostamisega. Tema sõnul on seega loode juriidiliselt inimene ja abort tapmine. «Sotsiaalmeedias, sh eriti Twitteris, on feministid-radikaalid vingumas, et «ei lasta vabalt otsustada oma keha üle». See on üks enim kultiveeritud valesid. Oma keha üle otsustamist ei saa ega tahagi keegi keelata. Enda keha üle otsustamine on näiteks tätoveeringu tegemine või vabatahtlik jäsemete amputeerimine või 10. korruselt vabalangemine. Tehku, kes soovib. Kuid teise isiku elu üle otsustamine ehk selle inimese elu lõpetamine ei ole enda keha üle otsustamine,» kirjutas ta.