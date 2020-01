«Esimeses stuudios» pensionireformist: Kallas lubab seda takistada iga hinnaga, Seedri sõnul püüab opositsioon vaid aega viita

«Kõige rohkem häirib neid see, et pensionisüsteem lõhutakse ära sellisel viisil, nagu lõhutakse. Eksperdid on puudused välja toonud, seal on põhiseaduse riived. Selle tõttu me selle vastu ka võitleme. Me kasutame kõiki võimalusi, et seda nii-öelda kuritegu ära hoida,» rääkis Kallas.