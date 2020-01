Siim Pohlak: läbikukkunud protest näitas enamuse toetust

Tema sõnul on kurb, et riigikogu opositsioon on pannud selle teema juures suurema rõhu show'le ja parlamendi töö takistamisele ning eirab ühtlasi rahva enamuse toetavat suhtumist antud reformi.

«Täna siin maja ees läbikukkunud meeleavaldus, kuhu rahvamasse ei tulnud, ainult kinnitas uuringuid, mis ütlevad, et pensionireformil on tegelikult Eesti rahva enamuse selge toetus. Lisaks ütlevad need samad uuringud, et ka opositsioonierakondade toetajate seas on sellel reformil kaalukas toetus, mis jätab õhku küsimuse, et kui te ei esinda oma valijate ja toetajate huve, siis kelle huve siin saalis seda reformi torpedeerides tegelikult esindatakse?» küsis Pohlak.