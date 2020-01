Brexit ⟩ Suurbritannia võib euroliidule jääda vähemseotud partneriks kui Türgi

Euroküsimuste asekantsler usub, et sügiseks on enam-vähem selgus majas, milliseks Brexit tegelikult kujuneb. «Umbes kuue-seitsme kuu pärast on meil teada, kus tegelikult oleme,» sõnas Volmer, lisades, et tegelikult ei lõpe lahkumissaaga veel niipea. «Isegi kui üleminekuperiood lõpeb, ei kao probleemid kuskile. Mõned teemad jäävad võibolla lõplikult läbi rääkimata ja lükatakse edasi. Lisaks võib tekkida jõustumise küsimusi,» nentis kõrgem riigiametnik.

Märt Volmer FOTO: Tairo Lutter

Nimelt võib Euroopa Liit leida ennast olukorrast, kus on küll olemas kokkulepe, aga see ei toimi. «Kõik need teemad, mis on Euroopa ainupädevuses, neid saab jõustada Euroopa enda otsustega. Aga need küsimused, mis on segapädevuses, need tuleb ratifitseerida liikmesriikide poolt. Me teame, et Euroopa liikmesriigid ei suuda ratifitseerida lepinguid väga kiiresti. Ainuüksi Belgia föderaalparlamendid ratifitseerivad lepinguid aastaid,» lausus Märt Volmer.

Euroopa küsimuste asekantsleri sõnul on Ühendkuningriik olnud hea partner nii poliitiliselt kui ka majanduslikult. Brüssel soovib Londoniga võimalikult head ja toimivat kaubanduslepingut. «Suurbritannia poolt tuleb aga natuke vastupidiseid signaale. Nemad tahaksid hoopis kergemat ja väiksema kattega lepingut. See tähendab, et me võime ennast leida järgmisel aastal olukorrast, kus Ühendkuningriik on meiega isegi vähem seotud partner kui näiteks Norra, Šveits või Türgi,» tõdes Volmer.

«Nii suurte teemadega läbirääkimiseks planeeritud üks aasta ei kõla väga realistlikult. Ühendkuningriik lahkub ametlikult Euroopa Liidust ööl vastu laupäeva. Alles siis saame hakata looma töörühmasid ja ka see võtab oma aja,» selgitas kõrgem ametnik ja nentis, et reaalselt läbirääkimiste laua taha saab istuda alles märtsis. «Aja puudus on üks põhjus, miks peame endale selgelt koostama mingisuguse nimekirja asjadest, milles suudame läbi rääkida ja mis jäävad väga pealiskaudselt fikseerituks,» lausus ta.