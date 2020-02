Prantslased evakueerisid erilennuga koroonaviiruse koldest Eesti kodaniku

Prantsusmaa koordineerimisel toodi laupäeval, 1. veebruaril Hubei provintsist tagasi 199 inimest, kes on pärit Euroopa Liidu 17 riigist. Ennetusabinõuna jääb Eesti kodanik 14 päevaks Prantsusmaale jälgimisele, aga Prantsusmaa arstid on ta hetkel tunnistanud terveks.

Välisministeerium soovitab jätkuvalt täielikult vältida reisimist Hubei provintsi Hiinas, kust koroonaviiruse levik algas. Mujale Hiinasse reisimise puhul soovitab ministeerium jätkuvalt arvestada, et kehtivad ulatuslikud liikumispiirangud ja need võivad muutuda väga kiiresti.

Välisministeerium palub tungivalt Hiinasse sõitjatel registreerida oma reis välisministeeriumi lehel reisitargalt.vm.ee, et saaks vajadusel edastada ohuteavitusi ja juhiseid edasiseks tegutsemiseks. Palume pidevalt jälgida hoiatusi välisministeeriumi lehelt Reisi Targalt, hädaolukorras on võimalik ööpäevaringselt helistada telefonil +372 5301 9999.

Välisministeeriumile teadaolevalt on kogu Hiina peale kokku 19 lühiajaliselt viibijat ja 78 püsivalt elavat isikut, kes on Eesti kodanikud. Välisministeerium soovitab hetkel Hiinas viibivatel kodanikel mõelda, kas riigis edasiviibimine on vajalik ja otstarbekas. Kui oma reisieesmärgi täitmine on oluliselt raskendatud või võimatu, soovitame leida variandid riigist lahkumiseks tavalende kasutades.