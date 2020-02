Helme: riiki ootab apteegireformi eest üle 100 miljoni euro suurune nõue

«Ma ei mõista neid inimesi, kes on väljendanud rahulolu ja arvavad, et nüüd ongi kõik hästi. Kui Margus Linnamäe «annab» oma apteegid proviisoritele üle ja küsib riigilt selle eest 125 miljonit, siis kas see ongi see turumonopolisti karm karistamine, mille nimel kogu reform omal ajal käivitati? Kas selle tagajärjel muutuvad hinnad väiksemaks? On maksumaksja kulu kuidagi väiksem? Ja tema hulgifirma jätkab neile edasi müümist nii, nagu tänagi, ehk hulgiturg ei muutu ja tulu ei vähene. On alles karistus!» kirjutas Helme sotsiaalmeedias.