Mihkelson soovitab riigikogu esimehe välja vahetada

«Eesti julgeolek pole mänguasi. Venemaad arutult provotseerides ja Eesti järjekindlat välispoliitikat lõhkudes on mitmed praeguse valitsuskoalitsiooni tipud (Põlluaas, Seeder, ka Reinsalu oma veiderdamisega) muutnud meie ja meie liitlaste (Venemaalt Petserit tagasinõudvad tegelased näivad unustavat, et Eesti on NATO liikmesriik) julgeoleku asjatult ohustatavaks,» teatas Mihkelson BNS-ile.

«Põlluaas sõimab Reformierakonda, kuid unustab, et 2012. aastal vedasid piirikõnelusi kõik neli parlamendis esindatud erakonda ja toona pigem eesotsas IRL-iga. Isamaa esimees Seeder on ilmselt unustanud, et 2013. aasta kevadest kehtib Isamaa volikogu otsus (häältega 59:3) toetada just praeguses sõnastuses piirilepingute sõlmimist Venemaaga. Ma loodan, et piirilepingute saamisloos nii palju ära teinud kaitseminister Jüri Luik ei jää vaikivaks pealtvaatajaks ja ütleb oma kaaluka sõna,» avaldas Mihkelson lootust.