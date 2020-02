Fotod ⟩ Narkoärikas sõitis põgenedes otsa kahele politseinikule, kes said raskeid vigastusi

Politseinikud läksid kella 10 paiku Lasnamäel Kärberi tänaval parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga.

Kurjategija põgenes autoga sündmuskohalt ning sõiduk leiti kella 11 ajal Maardust. Sõidukijuht tuli kella 11.30 ajal ise Ida-Harju jaoskonda ja ta peeti seal kinni. Meest on varasemalt korduvalt karistatud liiklusalastes väärtegudes.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus.

President: see on rünne meie kõigi turvalisuse vastu

President Kersti Kaljulaid ütles tänast juhtumit kommenteerides, et Eesti politsei on see jõud, mis kaitseb meid kurjuse ja vägivalla eest ning tagab kõigile Eesti inimestele turvatunde.