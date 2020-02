Politsei uus nuhtlus: üksteisele endast alastifotosid saatvad noored

Raivet rõhutab, et ka sellised katsetamised võivad lõppeda kriminaalselt, sest kuigi kaht seksivat alaealist ei nimeta keegi kurjategijaks, siis peetakse seaduse järgi alla 10-aastaseid lapsi otsustusvõimetuks ja seepärast on seksuaalsuhe nendega keelatud. «Kriminaalvastutuse iga algab 14. eluaastast. Seega võib 14–15-aastase võtta juba vastutusele seksuaalsuhte eest lapsega, kes pole veel kümneaastane,» selgitas Raivet.

Varajane kokkupuude seksuaalsusega viib veel ühe probleemini. Noorukite seas on praegu väga levinud üksteisele oma alastifotode ja -videote saatmine. See on politseinike sõnul juba nuhtluseks kujunenud.