Peaminister Ratas võidusamba juures: meie julgeolek ja turvalisus on kogu ühiskonna valmisoleku küsimus

Peaminister rõhutas, et ka nüüd, sada aastat hiljem peab meil olema valvsus ja valmisolek ettenägematuteks olukordadeks. «Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja laiemalt kõigi Eestimaa inimeste suutlikkus argistes kriisiolukordades toime tulla annab meile kindluse, et saame hakkama ka keeruliste olukordadega. Eelmine aasta näitas, et kõige enam tuleb valmis olla just argise, ilmastikuoludest tingitud side, elektri või kütusevarusid puudutavaks kriisiks,» lausus Ratas.