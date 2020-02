Eestis on tehtud neli koroonaviiruse testi

«Kokku on tehtud neli testi,» ütles Postimehele ameti pressiesindaja Simmo Saar. «Esimene testitu oli 26-aastane naisterahvas, kes saabus veebruari alguses Eestisse tagasi Hong Kongist. Teine testitu oli keskealine Euroopast naasnud naisterahvas, kel diagnoositi A-gripp,» lisades, et ka ülejäänud kaks olid reisilt naasnud Eesti kodanikud.

Peiteajal ei saa inimest COVID-19 suhtes testida, sest labori tulemused on tõenäoliselt negatiivsed. «Sellest tulenevalt testitakse inimest tervishoiutöötaja otsuse alusel juhul, kui tal on haigussümptomid avaldanud ning kui on alust kahtlustada inimese kokkupuudet koroonahaigusega,» selgitas Saar, millal testitakse inimest.