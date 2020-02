Moonika Helme apteegireformist: seda vastutust hakatakse tõenäoliselt veeretama

Tänasel riigikogu täiskogu istungil oli esimesel lugemisel EKRE ja keskerakondlase Jaanus Karilaiu apteegireformi eelnõu. Häältega 46:42 jäi eelnõu parlamendisaadikute toetuseta ning kukkus menetlusest välja. «Riigikogus on teatavad protseduurid ja see ajaraam täna sulgus. Nüüd - piltlikult öeldes - luugid kinni ja torm tuleb, vaatame mis juhtub,» lausus Helle-Moonika Helme «Aktuaalse kaamera» otsestuudios.

Kellele vastutus läheb, kui riigile esitatakse sadades miljonites kahjunõudeid? «Seda vastutust hakatakse tõenäoliselt veeretama,» vastas Helme. Ta meenutas, et aegamööda on üritatud viie aasta tagust seadust muuta. «Reformierakond oli analoogse eelnõu esitanud aasta tagasi. Mul on kahju, et nad täna - neil võis olla déjà vu tunne - kuigi tegelikult nad oleksid võinud seda toetada,» nentis ta. «Kahjuks nende sellist vabaturumajandust ja liberaalset turumajandust toetavad instinktid täna kadusid kuhugi ära. Isegi vaadates oma südametunnistust ja südame põhja, nagu Kaja Kallas soovitas presidendi vastuvõtul, nad neid instinkte sealt kahjuks üles ei leidnud,» möönis Helme.

Kui nüüd midagi juhtuma hakkab, siis peab eelkõige sellest kriisist ja olukorrast väljapääsu hakkama otsima. «Kui me praegu vaatama, et umbes 200 apteeki läheb kinni, 27 000 inimest jäävad ilma senise apteegi teenuseta ja umbes 100 000 inimest peavad hakkama käima apteegis kaugemal kui nad on seni käinud,» lisades, et enamik apteeke, mis kinni lähevad, mõjutavad maapiirkondade elanikke.

Helle-Moonika Helme sõnul, kui aprillis umbusaldatakse sotsiaalminister Tanel Kiike, siis EKRE veel vaatab, kas nad pooldavad seda. Küsimusele, kas erakond on valmis tagajärgedeks, kui EKRE fraktsioonist tulevad need hääled koalitsioonipartneri vastu, mis viivad ministri ametist, vastas Helme, et see on üks minister. «Aga see on kõigest üks minister.»

Tema hinnangul nüüd 1. aprillist lähevad apteegid kinni. «Ma tunnen väga suurt muret. Koroonaviirus on tulekul ja kui meil lähevad apteegid kinni, siis see ei ole lihtsalt niisama,» lausus Helle-Moonika Helme.

Eelnõu, mis täna riigikogu poolehoidu ei võitnud, oleks sisuliselt tühistanud 1. aprillil jõustuva apteegireformi seaduse. Idee oli kaotada apteekide omandipiirang ning anda apteegipidajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele õiguse osta ravimeid otse tootjalt.