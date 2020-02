Ilm mõjutab liiklust: Tallinnas ja Harjumaal on täna juhtunud üle 60 liiklusõnnetuse

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on täna kella 19.00 seisuga häirekeskusele teada antud 107 liiklusõnnetusest. Neist 63 on juhtunud Tallinnas ja mujal Harjumaal.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel on Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis päeva jooksul sadanud palju lund. Põhi- ja suurematel tugiteedel on teekatted soolamärjad või soolalumesegused, kõrvalteed on lumised. Lõuna-Eestis oluliselt sadanud ei ole, teetemperatuur on plusspoolel ja teeolud on head.