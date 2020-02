Maanteeamet: Lõuna-Eesti teed on muutunud raskesti läbitavaks

Nimetatud maakondade teed on määratud alates tänasest, 27. veebruarist raskete ilmaoludega piirkonnaks. See tähendab, et seisunditasemete saavutamiseks kulub rohkem aega, kui on kehtestatud tee seisunditasemenõuetega, teatas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.