Kaitsevägi ootab reedel naisi ajateenistuse teabepäevale

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on noorte naiste huvi riigikaitse vastu kasvutrendis. «Naiste aktiivne roll riigikaitses muutub järjest tavapärasemaks,» märkis Luik. Ta lisas, et kaitsetahe, mis on üks meie iseseisva riigikaitse alustala, ei sõltu soost ning igal ühel meist on õigus ja võimalus panustada julgeoleku tagamisse.